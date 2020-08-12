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فاروق حسني يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

02:18 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
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أدلي الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، اليوم الأربعاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بدائرة الدقي.

وقال حسني عقب إدلائة بصوته، ن المشاركة في الإنتخابات واجب وعمل وطني إيجابي.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.​

فاروق حسني انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ

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