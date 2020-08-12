رئيس هيئة الدواء يبحث سبل تطوير العقاقير الطبية مع ممثلي الصناعة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تتطلع لتعميق الشراكة مع شركاء منظومة صناعة الدواء في مصر، سواء كانت شركات العالمية أو الوطنية، وتعميق أواصر الحوار، والاستماع لرؤية الشركات التي تساهم في إثراء عملية صنع القرار، وبناء تقديراته على أسس موضوعية ملامسة لأرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع شركات ومصنعي الدواء، بحضور عدد من شركاء منظومة صناعة الدواء العالمية والوطنية، والدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة ورؤساء القطاعات بالهيئة، بالإضافة إلى الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية.

وشدد "عصام" في بيان اليوم الأربعاء، على حرص الهيئة على خلق إطار تشاركي بين الهيئة وشركات ومصنعي الدواء من أجل وضع خططا طموحة لتطوير صناعة الدواء، وتذليل العقبات أمام صناع الدواء بما يساهم في دفع تلك الصناعة الهامة نحو آفاق جديدة وفقاً لتوجهات ورؤية الدولة القائمة على محوري إتاحة الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري، ودعم الاستثمار والتصدير في القطاع الدوائي.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة آليات تحقق التوازن بين متطلبات وأهداف الشركات ومصنعي الأدوية من جهة، وبين تعزيز مبادئ الإتاحة والاستدامة حصول المواطن على الدواء بشكل آمن وفعال وبجودة عالية، مؤكدا على سعي الهيئة إلى تطوير الخدمات الإدارية والفنية المقدمة للشركات، لسرعة وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية، والحصول على الموافقات الاستيرادية، فضلا عن إعطاء أولوية قصوى لسياسات دعم التصدير والاستثمار في قطاع صناعة الدواء المصرية.

بدوره، أكد الدكتور علي الغمراوي، مستشار هيئة الدواء للاستثمار والمتحدث الرسمي، حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل المستمر مع شركات ومصنعي الدواء وكافة شركاء الصناعة، من خلال الاجتماعات الدورية بما يسهم في حل المشكلات التي قد تواجه صناعة الدواء في مصر، كذلك تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة بناء على رؤية واضحة ومشتركة.