"نقيب المهندسين" أثناء إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ: خطوة جديدة لعصر ديمقراطي

كتب- محمد عبدالناصر:

أدلى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، صباح اليوم الأربعاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة الشهيد العميد البطل أحمد محمود مصطفى، بالتجمع الأول.

وقال "ضاحي" بعد الإدلاء بصوته، إن انتخابات مجلس الشيوخ اليوم تعتبر خطوة جديدة لعصر ديمقراطي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستطرد قائلًا، آمل أن يضيف مجلس الشيوخ الجديد بصمة نيابية تحقق آمال وطموحات المصريين بمختلف أعمارهم وانتماءاتهم السياسية، جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب.

وأضاف، لقد حرصت على المشاركة بالانتخابات، ولاحظت وعيًا جماهيريًا واضحًا في التواجد واستخدام حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم.