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الأولوية للإزالة.. وزير الأوقاف: مخالفات البناء من أشد الجرائم الاجتماعية

12:34 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
الأولوية للإزالة.. وزير الأوقاف: مخالفات البناء من أشد الجرائم الاجتماعية

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مخالفات البناء من أخطر الجرائم الاجتماعية سواء تعلقت بالمخالفة في الارتفاعات التي تهدد حياة الناس، أو بمخالفة المواصفات التي قد تؤدي إلى انهيار المبنى على رؤوس من فيه، أو بالاعتداء على حرم الطريق أو حرم النهر وضيّقت على الناس حركة حياتهم، فضلا عن مدى الضغط على حركة المرور، وكثافة المدارس، وعلى مرافق المياه والكهرباء وسائر المرافق الأخرى، وعلى إعاقة حركة سيارات الإسعاف والإطفاء، كل ذلك يدخل في عداد الجريمة الاقتصادية والاجتماعية .

وأكد في بيان له، الأربعاء، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولا توجد مفسدة أشد من تعريض حياة الناس للخطر، وأن الأولوية أولا لإزالة كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الحياة، ثم لما يحقق مصالح الناس في حركة حياتهم، بما يكفل سبل العيش الكريم بعيدا عن كل مظاهر الاختناق العمراني، وفِي المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تنشئها الدولة متسع كبير للمدن العصرية التي توفر المسكن اللائق عصريا وإنسانيا في إطار بناء دولة عصرية تستعيد وجهها الحضاري بقوة تليق بتاريخها الحضاري والمعماري العظيم وحاضرها ومستقبلها المشرق بإذن الله تعالى .

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف الجرائم الاجتماعية

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