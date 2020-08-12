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لجان الساحل تفتح أبوابها للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

09:40 ص الأربعاء 12 أغسطس 2020
لجان الساحل تفتح أبوابها للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ 2020

فتحت لجان الساحل أبوابها للمواطنين لبدء عملية التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة بمشاركة القوات المسلحة.

وشهدت اللحظات الأولى لبدء عملية التصويت نظاما أمام اللجان، حيث اصطف الناخبون في طابور أمام كل لجنة انتخابية، فيما حرصت قوات الأمن على تسهيل دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم مع الالتزام بارتداء الكمامة.

وتواجد بكل لجنة قاضٍ واحد لتخفيف الكثافة داخل اللجان، في إطار الحرص على منع تفشي فيروس كورونا، بينما منعت الهيئة الوطنية للانتخابات لأول مرة استخدام الحبر الفسفوري.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

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