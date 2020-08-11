٢٠٢٠ علامة فارقة في تاريخ البشرية.. هيكل: الحكومة المصرية نجحت في إدارة أزمة كورونا

مصراوي

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن عام 2020 سيظل علامة فارقة في تاريخ البشرية، ووصفه بأنه عام "كورونا"؛ وهي أزمة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنها كشفت أهمية الإعلام الجديد ووسائل التواصل الحديثة.

وأضاف هيكل، خلال كلمته في ندوة أخلاقيات التغطية الإعلامية في زمن كورونا، التي نظمتها كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية أدارت ولا تزال تدير أزمة كورونا على محورين رئيسيين؛ الأول هو الحفاظ على صحة المواطن، والثاني هو عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني، والأداة الرئيسية في ذلك كانت الإعلام.

وأضاف وزير الدولة للإعلام: فكرة استخدام الإعلام في إدارة الأزمة اعتمدت على جعل المواطن شريكًا مع الحكومة في كل خطوة، وذلك كان يحتاج إلى إثبات المصداقية، وتأكيد الاستباقية في أطلاق المعلومات الدقيقة دائمًا.

وتابع هيكل: وكانت خطة الإعلام في هذه الأزمة تعتمد على إصدار بيانات يومية من وزارة الصحة بالأرقام الدقيقة للإصابات والوفيات وحالات الشفاء، ثم مؤتمرات صحفية للوزراء المعنيين بالأزمة، كل في تخصصه، بمقر وزارة الدولة للإعلام. وكذلك بيان دوري على الهواء مباشرة لرئيس مجلس الوزراء عقب كل اجتماع لإدارة الأزمة؛ لإطلاع المواطنين على آخر القرارات والتطورات في أزمة كورونا، والرد على كل ما يُثار في الشارع حول الأزمة.

وأكد وزير الدولة للإعلام أن الحكومة المصرية، باعتراف المواطنين أنفسهم، وباعتراف مؤسسات دولية كثيرة، نجحت في إدارة هذه الأزمة التي نتمنى أن تنتهي على خير.

وأوصى هيكل، خلال كلمته بالندوة، بضرورة الاهتمام بالإعلام الجديد باعتباره إعلام المستقبل، وضرورة تطوير مناهج كليات الإعلام بشكل عاجل، حيث إن القوالب الجامدة في الإعلام انتهت وحل المرسل مكان المستقبل والعكس صحيح.