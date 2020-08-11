مجلس الشيوخ 2020.. تعرف على لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف الوطنية للانتخابات
(مصراوي):
يقدم (مصراوي) لقراءه الكرام خدمة معرفة مقر اللجنة الانتخابية، في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تنطلق اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، للمصريين في الداخل.
ويمكنك الاستعلام عن لجنتك الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية ومكانها وعنوانها ورقمك في الكشوف الانتخابية باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، للإدلاء بصوتك الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.
للدخول على موقع الهيئة، اضغط الرابط.. اضغط هنا
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