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"لبنان تبني وتعلو بالحلم".. "الثقافة" تتضامن مع بيروت ببث مباشر على يوتيوب

09:07 م الإثنين 10 أغسطس 2020
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(مصراوي):


تبث وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب في العاشرة مساء الأربعاء المقبل، حفلاً بعنوان "لبنان تبني وتعلو بالحلم"، تضامنًا مع شعب لبنان في انفجار مرفأ بيروت مؤخرًا.

والحفل من مؤلفات الموسيقار نصير شمة ونظمته دار الأوبرا المصرية لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي وأقيم بمشاركة مجموعة من نجوم مصر والوطن العربي هم محمد الحلو، خالد سليم، مجد القاسم، أسماء لمنور، وسام حمدي، عادل محمود، حسين قرشي ونسرين.

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن بث الحفل يأتي كرسالة رمزية تعبر عن التعاطف مع شعب لبنان وتحمل في طياتها دعوات شعب مصر بالسلام إلى لؤلؤة الشرق.

وأضافت: "تقديم الدعم بمختلف صوره لشعب لبنان، والذي سارعت إليه مختلف دول العالم يعد أحد التجليات الإنسانية التي تسهم في مساعدة الأشقاء على تجاوز المحنة، وقدمت التعازي لأسر ضحايا الحادث المأسوي، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين".

دار الأوبرا المصرية اليوتيوب لبنان انفجار لبنان بيروت محمد الحلو مجد القاسم

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