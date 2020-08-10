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وزيرة الثقافة تعلن المشاركة في بنك المعرفة بكنوز الإبداع المصري

08:23 م الإثنين 10 أغسطس 2020
وزيرة الثقافة تعلن المشاركة في بنك المعرفة بكنوز الإبداع المصري

الدكتورة إيناس عبدالدايم

(مصراوي):

أعلنت الدكتورة إيناس وزيرة الثقافة، مشاركة وزارة الثقافة، بما تملكه من محتوى إبداعي في مشروع بنك المعرفة المصري، خلال ندوة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي عقدتها لجنة الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "بنك المعرفة المصري بين الإنجازات والتطلعات" بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس وأعضاء لجنة النشر، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الثقافة خلال كلمتها، أن موضوع اللقاء يبرز جهود الدولة في التحول الرقمي، وإتاحة الخدمات المعرفية لكل المصريين، باعتبار بنك المعرفة مبادرة وطنية من المجلس الرئاسي المتخصص للتعليم والبحث العلمي، ويمنح جميع أبناء الشعب حق الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات تعليمية رقمية مجانية في العالم.

وأشادت بالمجهود المبذول في مشروع بنك المعرفة الذي يهدف إلى تطوير الوعى المجتمعي مؤكدة أن مشاركة الثقافة في المشروع خطوة لتنفيذ فكرة الاستثمار في المنتج الثقافي، من خلال إتاحته بالمجان للمصريين وبمقابل مادي للأجانب.

وأضافت: "الحديث عن المعرفة يدفعنا إلى تناول فكرة التكامل بين العلم والثقافة باعتبار المعرفة هي الحصيلة الفكرية والثقافية للإنسان".

وفي كلمته أكد الدكتور طارق شوقي أن مشروع بنك المعرفة يعد أحد أكبر المشروعات والأساس للعديد من التطلعات الأخرى وبدأت فكرته عام 2014، ولاقت استحسان ودعم من القيادة السياسية.​

وزيرة الثقافة بنك المعرفة طارق شوقي المجلس الأعلى للثقافة

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