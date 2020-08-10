بقسط يبدأ من 1400 جنيه.. ننشر تفاصيل شقق الإسكان الجديدة (تمويل عقاري)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطى الدخل، بمناطق (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، بأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه.

وقالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مساحات الوحدات تتراوح بين 100 و120 مترا، حيث يجري سداد 50 ألف جنيه جدية حجز، بداية من الأسبوع المقبل.

وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن القسط الشهري في هذه الوحدات يتراوح بين 1400 جنيه حتى 3000 الاف جنيه، لافتة إلى أن متوسط الحد الأدنى للدخل سيصل لـ8000 جنيه.

وأكدت أن تسليم هذه الوحدات يكون خلال 3 سنوات، كاملة التشطيبات، لافتة إلى أنه بعد انتهاء فترة الحجز بـ3 أشهر، يتم سداد ١٢ دفعة ربع سنوية بواقع نسبة ٢.٥٪ من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى ٢٠ عاماً بسعر عائد ٨٪ سنوياً متناقصة، وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.

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