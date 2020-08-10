"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد القصوى وتشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات "الشيوخ"

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات أنهت كل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستنطلق غدًا الثلاثاء على مدار يومَي 11 و12 أغسطس.

وأشار شعراوي إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لكل الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة.

ووجه وزير التنمية المحلية بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى انتهاء عملية التصويت بالمحافظات للمتابعة والتنسيق مع كل غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأوضح شعراوي أنه أجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين للاطمئنان منهم بصورة مباشرة على اتخاذ كل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات وقيامهم ببعض الجولات لتفقد ومتابعة عدد من مقرات اللجان الانتخابية؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين أمام مقرات اللجان خلال عملية التصويت وتعقيم وتطهير اللجان.

ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين باستمرار المرور الدوري على مدار يومي التصويت لمتابعة سير عملية التصويت وتقديم كل التيسيرات للمواطنين وحل أي مشكلات أو معوقات على الفور والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا شعراوي كل المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لافتاً إلى أن الجميع يسعى للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق وفي أجواء من الشفافية والنزاهة، لافتًا إلى أن المشاركة في الانتخابات "واجب وطني" على كل أبناء الشعب المصري.

وأكد وزير التنمية المحلية أن مهمة المحافظات هي توفير المناخ الآمن والمناسب وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

ووجه وزير التنمية المحلية أيضًا بقيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت؛ للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.