لا يقرأ ولا يكتب ويتحدث 4 لغات.. تعرف على أكبر مرشد سياحي بالسعودية بعد وفاته بكورونا (بروفايل)

كتب- يوسف عفيفي:

توفى اليوم السبت، سعيد بن جمعان الشهير بـ "أبو سند"، أكبر مرشد ودليل سياحي في السعودية عن عمر يناهز 90 عامًا، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.

ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن أبو سند كالتالي:

- الاسم سعيد بن جمعان الشهير بـ"أبو سند".

- هو أكبر مرشد ودليل سياحي في السعودية حيث يبلغ من العمر 90 عامًا.

- بدأ حياته موظفًا في شركة أرامكو السعودية بالمنطقة الشرقية متخصصًا في النجارة، تحت إشراف أحد الأجانب.

- قادته الصدفة قبل 50 عاماً للانتقال للعمل في الصليب الأحمر الدولي في جنوب المملكة، ما أكسبه خبرات في مجال التعامل مع الحالات المرضية، التي كان يشعر بالسعادة وهو يساهم في شفائها، بالتعاون مع الأطباء والفنيين في الصليب الأحمر.

- رغبته في الزواج وحرصه على ممارسة الطرب "لعب السمران" والطبول كانت سببًا في تركه للعمل في أرامكو والعودة إلى مسقط رأسه، ومن ثم الالتحاق بالصليب الأحمر بعد لقائه صدفة بأحد العاملين فيه الذي فوجئ بأنه يجيد الحديث باللغة الإنجليزية بطلاقة.

- التحق بالعمل في الإرشاد السياحي، حيث فوجئ بلجنة تستدعيه وتتحدث معه وتوجه إليه بعض الأسئلة، وبعد أيام تم الاتصال به للتوجه إلى الرياض.

- غادر "أبو سند" إلى الرياض مستقلاً الطائرة لأول مرة في حياتي ليشارك في اجتماع للمرشدين السياحيين.

- الأمير سلطان بن سلمان لقبه بأكبر مرشد سياحي على مستوى المملكة في أحد الاحتفالات، وكرمه بدرع تذكاري تقديراً له.

- العم سعيد أُمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يجيد التحدث بـ 4 لغات العربية والفرنسية والإيطالية، ويتحدث الإنجليزية بطلاقة.

- عمل في خدمة السياحة بمنطقة نجران، والمساهمة في تعريف زوار السعودية بتاريخها وتراثها.

- "أبو سند" كان يمثل علامة فارقة ومهمة في النشاط السياحي في تلك المنطقة، بسبب خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتراث وقدرته على التحدث بعدة لغات، إلى جانب بساطته وعفويته في التعامل مع السياح.

- تضم شجرة عائلة "أبو سند" 7 أبناء و6 بنات، وكلهم متزوجون ولديهم أبناء، لم يرث أي أحد منهم هذه المهنة منه.

- أصيب العم سعيد بالتهاب في الرئة، وتوفى بفيروس كورونا المستجد.