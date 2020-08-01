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شيخ الأزهر وخادم الحرمين الشريفين يتبادلان التهاني بعيد الأضحى

05:36 م السبت 01 أغسطس 2020
شيخ الأزهر وخادم الحرمين الشريفين يتبادلان التهاني بعيد الأضحى

شيخ الأزهر وخادم الحرمين الشريفين

كتب- محمود مصطفى:

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، ونجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.

من ناحيته، هنأ خادم الحرمين الشريفين، شيخ الأزهر الشريف بعيد الأضحى المبارك، معبرًا عن شكره على ما أبداه شيخ الأزهر من مشاعر وصادق الدعوات.

خادم الحرمين الشريفين شيخ الأزهر عيد الأضحى الملك سلمان بن عبدالعزيز

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