الزراعة: مصر نجحت في تعميق التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية



كتب- أحمد مسعد:



أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة على المستوى المحلي داخل مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيس.



وأضاف القصير، في بيان، الخميس، أن مصر نجحت في تعميق التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية وعودتها لدورها الريادي وخاصة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي حيث حمل الرئيس السيسي على عاتقه مشكلات أفريقيا والسعي لحلها لذلك كان التوسع في مشروع إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية أحد المشروعات التنموية الناجحة للمساهمة في برامج التنمية المستدامة بالدول الأفريقية وأيضا نقل الخبرات المصرية الزراعية إلى الأشقاء الأفارقة حيث تطور مشروع إنشاء المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية بصورة ملموسة خلال السنوات الست الماضية.



وأوضح القصير، أن المزارع المصرية في كل من أوغندا وزامبيا والكونغو وتوجو ومالي وزنزبار والنيجر تعمل بالفعل وهناك مزارع يجري تنفيذها في الجزائر واريتريا خاصة بعد زيارة الرئيس الاريتري للقاهرة خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء مزارع في كل من تنزانيا ومالاوي وزيمبابوي وجنوب السودان بالإضافة إلى تجديد ترخيص المزرعة المشتركة للإنتاج النباتي بالسودان عام 2019 والإعداد للتعاون مع الجانب السوداني في مجال إنتاج التقاوي للمحاصيل الحقلية.



وقال وزير الزراعة، إن المزارع المشتركة استهدفت إنتاج المحاصيل الحقلية والأعلاف والإنتاج الحيواني وإنتاج التقاوي والخضر والزراعات المحمية (الصوب)، كما شملت تنظيم دورات تدريبية داخل وزارة الزراعة والمراكز البحثية للمبعوثين الأفارقة.



وأشار إلى أن التعاون مستمر مع الأشقاء الأفارقة في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعميق العلاقات المصرية الأفريقية في جميع المجالات ومن أهمها المجال الزراعي.

