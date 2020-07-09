حدث ليلاً| تفاصيل قرار أسعار البنزين الفترة المقبلة واجتماع سد النهضة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تجاوزنا 78 ألف إصابة.. تعرف على حصيلة كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 75 حالة جديدة.

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"كما هي".. البترول تكشف تفاصيل قرار تثبيت أسعار البنزين الفترة القادمة

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل قرار تثبيت أسعار المواد والمنتجات البترولية 3 أشهر مقبلة.

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الصحة تكشف المحافظات الأعلى والأقل في وفيات كورونا

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة إن أعداد الإصابات بكورونا متذبذبة ولكن ذلك مؤشر إيجابي، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لاستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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لن نقبل صياغات منقوصة.. الري: استكمال مفاوضات سد النهضة غدا

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه سيتم استكمال المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقى وممثلي الدول والمراقبين للتباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

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كمامة وملابس سوداء.. تفاصيل انتحار سيدة أسفل مترو الخط الأول

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تفاصيل انتحار سيدة أسفل عجلات القطار بمحطة الشهداء بالخط الأول للمترو.

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12 ألف حالة وفاة "كورونا" عربيًا .. و52% من الضحايا بمصر والعراق

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 721 ألفاً و253 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 12 ألفاً و242 حالة.

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مسؤول أمريكي: تجمع ترامب الانتخابي في تولسا ربما ساهم في زيادة إصابات كورونا

قال مسؤول أمريكي بمجال الصحة العامة، الأربعاء، إن التجمع الانتخابي لحملة الرئيس دونالد ترامب وأحداثا أخرى في مقاطعة تولسا بولاية أوكلاهوما "ربما" ساهموا في الزيادة الحالية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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58 ألف.. أمريكا تسجل أرقام قياسية بكورونا ثير السخط ضد ترامب

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 58 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى رقم للحالات تسجله دولة واحدة في يوم واحد.

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