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"اقتراحات النواب" توافق على إطلاق اسم الطبيب محمد السايح على مدرسة بسوهاج

03:47 م الأربعاء 08 يوليه 2020
"اقتراحات النواب" توافق على إطلاق اسم الطبيب محمد السايح على مدرسة بسوهاج

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب همام العادلي، بشأن إطلاق اسم الشهيد طبيب "محمد السايح" على مدرسة المراغة الابتدائية المشتركة – مركز المراغة – محافظة سوهاج.

وأوصت اللجنة محافظة سوهاج بسرعة إطلاق اسم الشهيد الطبيب على المدرسة، وقال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات الشكاوي، ومقدم الاقتراح برغبة، إن سبب المطالبة بإطلاق اسم الشهيد طبيب محمد السايح علي مدرسة المراغة الابتدائية المشتركة، هو تكريم للأطقم الطبية لدورها البطولي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكونهم خط الدفاع الأول في هذه الأزمة.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: أحمد رسلان، مهدى العمدة، بشأن احتياج مناطق بمحافظة مطروح لبناء مدارس ابتدائية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقي، بشأن تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط والتابعة لوزارة الري لإنشاء مدرسة ابتدائي، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب مهدي العمدة، بشأن إنشاء مدرسة إعدادية بقرية أبو زريبة- محافظة مطروح، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن سرعة إحلال وتجديد مدرسة عزبة الشيخ سليم بقرية درين- مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

مجلس النواب الطبيب محمد السايح سوهاج

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