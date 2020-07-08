بعد زيادة 4 محاصيل.. رئيس الحجر الزراعي يكشف عن خريطة مصر التصديرية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معدلات التصدير للمحاصيل المصرية بالخارج ارتفعت؛ حيث بلغ إجمالي الصادرات حتى الآن 3 ملايين و550 ألف طن.

وأضاف العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه تم ارتفاع صادرات بطاطس المائدة إلى 669 ألف طن حتى 30 من الشهر الماضى، إلى جميع الأسواق العالمية والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير، وأنه جار الشحن.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي أن صادرات العنب والجوافة تخطت 108 آلاف طن و594 طنًا منذ بدء موسم تصدير المحصول؛ منها العنب 104 آلاف و124 طنًّا، والجوافة 4477 طنًّا، لافتًا إلى ارتفاع محصول البصل ليبلغ 272 ألف طن.

وتابع العطار بأن المحاصيل المصرية تتميز بجودة المنتج وزيادة الإنتاج، وأن هناك لجانًا فنية مكثفة للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية.

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أن مصر لديها منظومة حجر زراعي قوية تتميز بتطبيق نظم التتبع والتقصي للشحنات من المزرعة حتى مفارش التعبئة؛ لضمان جودة ما يصدر، بالإضافة إلى ملاحقة الشركات المخالفة والتعامل بكل حزم.