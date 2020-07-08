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يحقق إيرادات كبيرة للدولة.. برلماني يشيد بالتصالح في مخالفات البناء

12:47 م الأربعاء 08 يوليه 2020
يحقق إيرادات كبيرة للدولة.. برلماني يشيد بالتصالح في مخالفات البناء

مجلس النواب

قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، هادف ومهم؛ إذ أكد أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح ستتم إزالة مخالفته على الفور.

وأضاف مسعود، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد حصر كامل للمباني المخالفة وصلت إلى البرلمان، معقبًا: "إلا أن الأوضاع قد تشير إلى بلوغ عدد المباني مليونَي مبنى مخالف؛ لكن لا توجد أرقام دقيقة حتى الآن".

وتابع البرلماني بأن الدولة حددت اللجان المسؤولة عن الحصر، مشيرًا إلى أن حصاد المخالفات لا يمكن حسابه ماليًّا؛ وذلك لتنوع المخالفات وقيمتها، مشيرًا إلى أن الدولة تعيد ترتيب نفسها، وأنا مع الدولة في ما نراه صالحًا.

وناشد مسعود، في بيان اليوم، جميع المواطنين الذين لديهم عقارات مخالفة بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية؛ خصوصًا أن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل، موضحًا أنه يؤيد التصالح في مخالفات البناء، بشرط أن تكون هناك سلامة هندسية وإنشائية في العقارات المخالفة، مشيرًا إلى أن التصالح في مخالفات البناء يحقق إيرادات كبيرة جدًّا لصالح الخزانة العامة للدولة.

مجلس النواب مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مصطفى مدبولي

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