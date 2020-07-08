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مصر للطيران تطرح تخفيضات على رحلاتها إلى مدن دبي وأبوظبي والشارقة

11:23 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
مصر للطيران تطرح تخفيضات على رحلاتها إلى مدن دبي وأبوظبي والشارقة

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن طرح تخفيضات 25 % على رحلاتها من القاهرة إلى دبي لشراء التذاكر حتى 20 يوليو ، والسفر حتى 30 سبتمبر المقبل ، كما تطرح تخفيضات 20% على رحلاتها من القاهرة إلى أبو ظبي والشارقة، لشراء التذاكر حتى يوم 15 يوليو، والسفر حتى يوم 31 أغسطس المقبل.

واضافت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أنه يمكن للركاب حجز التذاكر، والتعرف على ضوابط السفر والشروط والأحكام من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

واشارت الشركة، إلى ان التخفيضات تاتي في إطار الخطة التي تنتهجها مصر للطيران لتوفير عروض تنافسية إلى النقاط التي تسير إليها الشركة رحلاتها في الوقت الحالي.

مصر للطيران تخفيضات رحلات جوية دبي أبوظبي الشارقة

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