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جهاز مدينة بدر يستكمل تسليم شقق سكن مصر حتى 15 يوليو الجاري

01:50 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
جهاز مدينة بدر يستكمل تسليم شقق سكن مصر حتى 15 يوليو الجاري

شقق سكن مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة بدر، في تسليم ٢٧ عمارة بمشروع "سكن مصر"، حيث سيتم تسليم العمارات خلال أيام متتالية حتى يوم الأربعاء 15/7/2020، وذلك منعًا للتزاحم عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في بيان اليوم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 42، 43، 44، يوم الأربعاء 8/7/2020.

وتابع: "كنا سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 39، 40، 41، يوم الخميس 9/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 21، 37، 38، يوم الأحد 12/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 18، 19، 20، يوم الإثنين، 13/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 10، 16، 17، يوم الثلاثاء 14/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 2، 7، 9، يوم الاربعاء 15/7/2020".

شقق سكن مصر جهاز تنمية مدينة بدر الإجراءات الاحترازية وحدات سكنية

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