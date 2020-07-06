المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الفريق العصار
10:22 م الإثنين 06 يوليه 2020
(مصراوي):
نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم.
وقالت الشركة في بيان لها: "غفر الله للفقيد وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه".
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