المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الفريق العصار

(مصراوي):

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها: "غفر الله للفقيد وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه".