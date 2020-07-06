أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الفريق العصار

10:22 م الإثنين 06 يوليه 2020
المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الفريق العصار

الفريق محمد العصار

(مصراوي):

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها: "غفر الله للفقيد وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه".

الفريق محمد العصار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزير الدولة للإنتاج الحربي

الخبر التالى:

المخابرات العامة تنعى الفريق محمد العصار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في الوطن العربي |تزايد في السعودية والكويت وانخفاض في مصر وقطر