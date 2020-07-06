"الأعلى للإعلام" ينعى الفريق محمد العصار: وطني عمل بجد حتى آخر أيام حياته

(مصراوي):

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الفريق محمد العصار الذي لقى ربه اليوم، وظل حتى آخر أيام عمره يعمل بجد وإخلاص في خدمة بلاده، وكان وطنيًا شريفًا

واستطاع أن يعبر مع زملاءه الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الأحداث الأخيرة.

وتقدم المجلس لعائلته الكريمة بخالص العزاء، راجيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.