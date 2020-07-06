أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

"الأعلى للإعلام" ينعى الفريق محمد العصار: وطني عمل بجد حتى آخر أيام حياته

08:39 م الإثنين 06 يوليه 2020
"الأعلى للإعلام" ينعى الفريق محمد العصار: وطني عمل بجد حتى آخر أيام حياته

الفريق محمد العصار

(مصراوي):

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الفريق محمد العصار الذي لقى ربه اليوم، وظل حتى آخر أيام عمره يعمل بجد وإخلاص في خدمة بلاده، وكان وطنيًا شريفًا

واستطاع أن يعبر مع زملاءه الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الأحداث الأخيرة.

وتقدم المجلس لعائلته الكريمة بخالص العزاء، راجيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الفريق محمد العصار وفاة

الخبر التالى:

"فقدت أخًا عزيزًا شرفت بزمالته والعمل معه".. رئيس الوزراء ينعى الفريق العصار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 75253

    عدد المصابين

  • 20726

    عدد المتعافين

  • 3343

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض كبير.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين