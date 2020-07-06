أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

22 رحلة تغادر مطار القاهرة تقل 2023 راكبًا

04:46 م الإثنين 06 يوليه 2020
22 رحلة تغادر مطار القاهرة تقل 2023 راكبًا

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 22 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج وعلى متنها 2023 راكبًا، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مغادرة 22 رحلة دولية في طريقها لعدة دول بالخارج ، منها فرنسا، إيطاليا، هولندا، ألمانيا، النمسا، الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، أثيوبيا، عمان، السودان، اليمن.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس.

مطار القاهرة الدولي المطارات المصرية مجلس الوزراء

الخبر التالى:

أبرزها "طرق المتحف المصري الكبير".. مدبولي يتفقد عددًا من المحاور المرورية بالجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 75253

    عدد المصابين

  • 20726

    عدد المتعافين

  • 3343

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإخلاء بالقوى الجبرية.. تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم (زيادة الإيجار)