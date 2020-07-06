داخل تليفزيون.. إحباط محاولة تهريب كتاب أثري عن "التوراة" بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري قادم من بيروت تهريب كتاب أثري معدني داخل تليفزيون وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من بيروت اشتبه محمد عبدالباقي مأمور اللجنة الجمركية في الراكب مصري، وقام أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف سامح سيد مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الكشف بالأشعة " X_Ray " وتلاحظ وجود جهاز تلفزيون بداخله ما يشبه الكتاب.

تم تكليف أماني موسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا وبفك التلفزيون، عثر بداخله على كتاب معدني قديم مكون من 10 صفحات، وبعرضه علي الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم 3، أفاد حلمي رجب صادق مسئول الوحدة أنه جزء قديم من التوراة والكتابة أشبه بالعبرية، وأوصي بضرورة عرض المشمول علي اللجنة العليا للآثار بمطار القاهرة.

وأمر عبدالعال نعمان أبو زيد مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على كل من طارق محمد محمود مدير الإدارة الرابعة وسامي صبحي المدير العام وإبراهيم عبداللطيف المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المطار.