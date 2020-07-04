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بدء أعمال التعقيم في مسجد الإمام الحسين تمهيدًا لقرار إعادة الفتح

11:27 م السبت 04 يوليه 2020
بدء أعمال التعقيم في مسجد الإمام الحسين تمهيدًا لقرار إعادة الفتح

مسجد الإمام الحسين

كتب- محمود مصطفى:

نفذت مديرية أوقاف القاهرة، اليوم السبت، حرم آمن لضريح مسجد الإمام الحسين، وعملية تعقيم واسعة بالمسجد تمهيدًا لاتخاذ قرار بإعادة فتحه.

من جانبه كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلا من الشبخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري يس رئيس قطاع المديريات، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، بتقييم الوضع على أرض الواقع من جهة.

وكلّف الوزير، الشيخ خالد خضر مدير أوقاف القاهرة، بعقد اجتماع عاجل مع جميع الأئمة والعاملين بالمسجد، وتكليف أحد رؤساء الأقسام بالمديرية، بالإشراف المباشر على المسجد، وتكثيف المتابعة عند افتتاحه، ورفع تقرير عاجل ومشترك، بما يضمن عدم تكرار الخطأ الذي أدي إلى غلقه.

مسجد الإمام الحسين فيروس كورونا مديرية أوقاف القاهرة محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف

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