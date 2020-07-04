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حملة مكبرة لإزالة التعديات بالمنيرة والمطار ومحمد حجازي بشمال الجيزة (صور)

07:14 م السبت 04 يوليه 2020
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(مصراوي):


نظمت محافظة الجيزة، اليوم السبت، حملة مكبرة، لرفع الإشغالات وإزالة التاندات والأرصفة أمام المحلات بشارع المنيرة الرئيسي من بداية شارع مطار إمبابة، ومدخل نفق المنيرة، حتى نقطة إشغالات الحي في شارع محمد حجازي.

وقالت المحافظة، في بيان لها، إنه الحملة ستنظم يوميًا لتهذيب وضبط السوق، وتحقيق السيولة المرورية داخل شارع المنيرة الرئيسي.

حملة مكبرة إزالة التعديات الجيزة شارع مطار إمبابة نفق المنيرة

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