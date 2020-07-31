تجنب المصافحة.. الجيزة تطالب المواطنين بالحرص لمنع تفشي كورونا خلال العيد
كتب- يوسف عفيفي:
ناشدت محافظة الجيزة، المواطنين اتخاذ الإجراءات الآمنة التي حددتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس "كورونا" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت المحافظة، في بيان، ضرورة المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد على ألا تقل عن 1 متر، وارتداء الكمامة المصنعة من القماش مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها والتخلص منها.
كما طالبت بالحد من التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة وتشجيع عدم المصافحة باليد في اللقاء وتحية الناس لتخفيف انتقال العدوى خاصة في الأماكن المغلقة.
وشملت الإجراءات الوقائية منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة المرتبطة بالأنشطة الخاصة بالعيد مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها.
كما ناشدت المحافظة، المواطنين من كبار السن والذين لديهم تاريخ مرضي سابق مثل مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة المزمنة والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وتثبيط المناعة والسرطان بعدم التواجد في أي تجمعات نظراً لأنهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
93757
عدد المصابين
-
38236
عدد المتعافين
-
4774
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
17130295
عدد المصابين
-
10003911
عدد المتعافين
-
669160
عدد الوفيات
إعلان