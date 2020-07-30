بينهم 3 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 105 شباب بالفيوم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم 105 شباب، من بينهم 3 من ذوي القدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 951 راغبا بالعمل.

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم الخميس، أن المديرية سجلت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة نحو 96 عاملا غير منتظم خلال شهر يونيو، بالإضافة إلى صرف 48 ألف جنيه رعاية اجتماعية لنحو 18 عاملا من المسجلين بالإدارة، كما تم صرف 5629 جنيها رعاية صحية لـ42 عاملا.

وأشار علي أبوالحسن، وكيل المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه، إلى أن المديرية أجرت تفتيشا دوريا وحملات في مجال السلامة والصحة المهنية على 69 منشأة، وأسفر عن تحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات، واكتشاف 40 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تلقي 14 شكوى وتم بحثها.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 35 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.​