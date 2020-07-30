عدنا لمستويات مايو.. تحذير و5 مؤشرات مبشرة لـ كورونا في مصر – تفاعلي

كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

واصلت أعداد إصابات ووفيات كورونا في مصر تراجعها المستمر منذ 19 يونيو الماضي، وعادت اليوم لتستقر عند نفس مستويات النصف الثاني من شهر مايو الماضي.

شهدت معدلات الإصابة اليومية والتعافي والحالات النشطة 5 أرقام إيجابية اليوم، وذلك قبل يومين من عيد الأضحى المبارك.

5 أرقام مبشرة

سجلت وزارة الصحة اليوم 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، 37 وفاة، وهي أقل حصيلة يومية منذ يوم 15 مايو. لتضاف للمؤشرات الإيجابية والمبشرة عن كورونا في مصر.

وحافظ معدل الإصابات اليومية على اتجاهه الهابط لليوم الـ40، واستقر تحت الـ500 إصابة لليوم الرابع على التوالي، مقتربا من ملامسة حاجز الـ400 إصابة والعودة لمستويات ما قبل 15 مايو.

وهبطت أعداد الوفيات من جراء الوباء في مصر اليوم إلى 37 حالة فقط، وهي أقل حصيلة وفيات بالفيروس منذ 45 يوما.

ورغم التراجع في الوفيات اليومية، ارتفع المعدل الإجمالي للوفيات مقابل المعدل الإجمالي للإصابات إلى 5.06%، بزيادة 0.06% عن أمس. وذلك بسبب التراجع الكبير في عدد الإصابات اليومية.

في المقابل، حافظ معدل التعافي اليومي على ارتفاعه الكبير، واستقر فوق الألف لليوم الثالث على التوالي. وأعلنت وزارة الصحة اليوم خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى الآن.

وقفزت النسبة الإجمالية للتعافي في مصر بنسبة 1% عن يوم أمس، لتسجل اليوم 39.6%، بعد أن كانت أقل من 35% الأسبوع الماضي. وتوقع الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، في تصريحات لمصراوي مطلع الأسبوع الجاري, استمرار ارتفاع نسبة التعافي خلال الفترة المقبلة، وبرر ذلك قائلا: "البروتوكول العلاجي في الحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة في منتهى القوة، وبدأنا مراجعة أنفسنا ونرصد الحالات الشديدة مبكرًا وساهم ذلك في تقليل نسبة الوفيات".

وتراجع عدد الحالات النشطة المحتجزة في مستشفيات وأماكن العزل إلى 51603. وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم خروج كافة المصابين الذين تم احتجازهم بنزل الشباب على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت غلق هذه النزل منذ 8 يونيو الماضي.

وانخفض إجمالي الحالات النشطة المصابة بالفيروس المستجد خلال السبعة أيام الماضية فقط، بواقع 3224 بفضل الصعود الكبير في التعافي مع تقلص الإصابات المؤكدة المسجلة يوميا.

.. وتحذير

وحذرت الحكومة الشعب المصري من التساهل في الإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المحافظين اليوم بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم، وخاصة ارتداء الكمامات في المواصلات العامة والمصالح الحكومية والأماكن المكتظة.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قال مدبولي: "في حالة لا قدر الله أن تحدث زيادة في أعداد المصابين، فإن ذلك سيجبرنا كحكومة للعودة مرة أخرى إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والقاسية، التي كنا نعانى منها جميعاً ، ونتمنى أن تكون الأمور في اتجاه الانفراج والانفتاح".