برلماني يرد على فيديوهات الجزيرة وأخواتها في سرس الليان

(مصراوي):

أعلن الكاتب الصحفي أسامة شرشر عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، متابعته لما حدث مساء أمس الخميس، في مستشفى العزل بسرس الليان، من أحداث وفيديوهات نقلتها قنوات (الجزيرة والشرق ومكملين).

وقال شرشر في بيان له اليوم الجمعة: "نحن كنواب للشعب بصفتنا الرقابية، نتابع أي شبهة قصور أو إهمال ينتج عنه وفاة لأحد المواطنين، سواء من سرس الليان أو من خارجها، فهو أولًا وأخيرًا مواطن مصري له حقوق علينا، أولها أن نتقدم لأسرته بخالص وأحر التعازي".

وأضاف نائب منوف وسرس الليان: "اتصلت بالمسئولين في المستشفى وفي مديرية الشئون الصحية بالمديرية وببعض الأجهزة الرقابية لأقف على حقيقة الموقف، وهل ما جرى نتيجة نقص في خزانات الأكسجين كما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أم أنها فرقعة إعلامية لبث الفزع بين المواطنين، والإحباط لدى الأطقم الطبية الذين يبذلون مجهودا خارقًا في مواجهة الفيروس العالمي، وجاء رد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون حاسمًا لينهي الجدل، وشكل لجنة لمتابعة الموقف على أرض الواقع داخل المستشفى، وكانت النتيجة أنه لا يوجد نقص في الأكسجين بل توجد أسطوانات أكسجين تزيد عن 100 أسطوانة، جميعها مملوءة تحسبًا لأي نقص في تنك الأكسجين الذي كان به 1200 لتر مكعب بالأمس".

وتابع شرشر: "أما لجوء البعض لقناة الجزيرة فهو وسيلة الضعفاء والمشككون والذين يحاولون أن يبثوا الرعب والخوف في نفوس المواطنين، وخاصة أنني كرجل إعلام أفهم تمامًا ما وراء هذه الرسالة المريضة التي ليس لها جدوى، فهل ما يجري من أحداث ومجريات في مستشفيات قطر، وخاصة في الدوحة، يتم إرسال فيديوهات به إلى التلفزيون المصري؟".

وحذر شرشر المزايدين على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "أنبه وأحذر أننا قادرون على اتخاذ مواقف على السوشيال ميديا أيضًا، ولكن بعد بيان محافظ المنوفية فإنني أعلن دعم الجيش الأبيض في مستشفى سرس الليان سواء مدير المستشفى أونوابه أوالأطباء أوالتمريض أوالعاملين بالمستشفى، بعيدًا عن المزايدات".

وأضاف شرشر: "التساؤل الذي لم نجد عليه إجابة حتى الآن، هو كيف تم التصوير داخل العناية المركزة لمستشفى العزل، وهي جريمة يعاقب عليها القانون حفاظًا على خصوصية المرضى؟، وأين شركة الأمن؟ فبالرغم من المحاضر التي تمت في قسم الشرطة ولكن الموضوع أوسع بكثير، فهناك عناصر تحاول بين الحين والآخر عمل فرقعة إعلامية ونشرها على القنوات المعادية لمصر، والمملوكة للجماعات الظلامية، ونحن لهم بالمرصاد".