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"الصحة" تنشر إرشادات جديدة لنظافة الغذاء وسلامته.. تعرف عليها

08:17 م الجمعة 03 يوليه 2020
"الصحة" تنشر إرشادات جديدة لنظافة الغذاء وسلامته.. تعرف عليها

وزارة الصحة

(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، "إنفوجرافيك" يتضمن إرشادات مهمة لنظافة الغذاء وسلامته، والطريقة الصحية لتخزين الأغذية.

وجاء من أهم إرشادات نظافة الغذاء وسلامته ما يلي:
- الحفاظ على نظافة اليدين والمطبخ والأواني.
- غسل الفواكه والخضروات جيدًا بالماء الجاري واستخدام فرشاة للخضروات والفواكه ذات القشرة الناعمة
- فصل الأطعمة النيئة خاصة اللحوم عن الأطعمة المطبوخة.
- طهي الأطعمة جيدًا للتخلص من الميكروبات.
- الحفاظ على الأطعمة في درجة حرارة آمنة، إما أقل من 5 درجات مئوية أو أكثر من 60 درجة مئوية.
- استخدام المياه من مصدر آمن.​

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وزارة الصحة نظافة الغذاء إرشادات نظافة الغذاء اللحوم

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