"الصحة" تنشر إرشادات جديدة لنظافة الغذاء وسلامته.. تعرف عليها

(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، "إنفوجرافيك" يتضمن إرشادات مهمة لنظافة الغذاء وسلامته، والطريقة الصحية لتخزين الأغذية.

وجاء من أهم إرشادات نظافة الغذاء وسلامته ما يلي:

- الحفاظ على نظافة اليدين والمطبخ والأواني.

- غسل الفواكه والخضروات جيدًا بالماء الجاري واستخدام فرشاة للخضروات والفواكه ذات القشرة الناعمة

- فصل الأطعمة النيئة خاصة اللحوم عن الأطعمة المطبوخة.

- طهي الأطعمة جيدًا للتخلص من الميكروبات.

- الحفاظ على الأطعمة في درجة حرارة آمنة، إما أقل من 5 درجات مئوية أو أكثر من 60 درجة مئوية.

- استخدام المياه من مصدر آمن.​



