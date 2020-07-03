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بحيرتان وحمام سباحة.. الإسكان: تشطيب 528 وحدة بـ"JANNA" في المنيا الجديدة (صور)

05:47 م الجمعة 03 يوليه 2020
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(مصراوي):

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لـ528 وحدة سكنية (22 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى بمدينة المنيا الجديدة، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات وواجهات العمارات تزامناً مع أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه يجري حالياً العمل على قدم وساق بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى بالمنطقة الترفيهية أسفل نادي المهندسين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي للمشروع، وجارٍ أعمال التشطيبات الداخلية وتنسيق الموقع العام شامل (club house)، و2 بحيرة مائية وحمام سباحة وأعمال تنفيذ السور الخارجي والبوابات.

وأكد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، استمرار العمل على مدار الأسبوع لسرعة الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين بمواقع العمل، في إطار الجهود المستمرة لدفع عجلة التنمية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والالتزام بسير الأعمال بمدينة المنيا الجديدة.

المنيا وزارة الإسكان عاصم الجزار مشروع JANNA للإسكان الفاخر

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