رئيس جامعة الأزهر يطمئن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفى الحسين

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن قطاع المستشفيات الجامعية يقدم خدماته لجميع المواطنين المترددين عليها بالقاهرة وأسيوط ودمياط بالمجان.

وأثنى خلال تفقده مستشفى الحسين الجامعي، الأربعاء، في إطار متابعته الميدانية الدائمة والمستمرة للاطمئنان على انتظام سير العمل بها؛ ووجود الأطقم الطبية والتمريض وتلبية احتياجات المستشفى كافة؛ للقيام بمهمتها على أكمل وجه، وحرصه على الوقوف على واقع العمل، على إدارة المستشفى، وأشاد بالانضباط الملحوظ الذي لمسه من الأطباء وطاقم التمريض، والجهود التي تبذل لتخفيف المعاناة على المرضى من المواطنين المترددين على المستشفى، مؤكدًا أن قطاع الطب بجامعة الأزهر أحد أفضل القطاعات الطبية وأهمها على مستوى القارة.

وأشار إلى أن القطاع الطبي شهد تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن مستشفيات الجامعة تعد علامة مضيئة في عالم الطب داخليًّا وخارجيًّا، وتقدم خدمة طبية متميزة بالمجان، ملفتًا إلى أنه يحسب لأطباء جامعة الأزهر جهودهم المخلصة في مواجهة جائحة فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد أن زياراته المتكررة والمفاجئة للمستشفيات الجامعية تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بمستشفياتها الجامعية كافة في مختلف التخصصات الطبية.

ووجه رئيس الجامعة إدارة المستشفى والعاملين، إلى ضرورة الاستمرار وبذل المزيد من الجهد للقيام برسالتهم الوطنية والإنسانية العظيمة تجاه حفظ صحة المصريين وسلامتهم، خصوصًا خلال الفترة الحالية في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد دعمه الجهود المخلصة كافة؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى، معلنًا أن الاهتمام بالمرضى ورعايتهم من الأهداف الرئيسة لجامعة الأزهر في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد رئيس الجامعة، قسم جراحة التجميل والحروق؛ واطمأن على المرضى الموجودين في القسم، ووزع نسخًا من القرآن الكريم هدية لهم داعيًا المولى -عز وجل- أن يمن على جميع المرضى بتمام الشفاء.

وتفقد أعمال التطوير بالمدرجات الرئيسية بمستشفى الحسين الجامعي، واطمأن على حسن سير العمل داخل أقسام المستشفى كافة.