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لعدم زيادة إصابات كورونا.. الصحة العالمية تحذر من التجمعات في عيد الأضحى

02:13 م الأربعاء 29 يوليه 2020
لعدم زيادة إصابات كورونا.. الصحة العالمية تحذر من التجمعات في عيد الأضحى

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة ‪ العالمية لدول شرق المتوسط، إن تراخي البلدان خلال شهر رمضان تسبب في زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا ‬وعرض تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي للجائحة، ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود، وإرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه مع قرب عيد الأضحى توجد مخاوف من زيادة الإصابات في التجمعات، ونوصي بإلغاء التجمعات الدينية الحاشدة.

وأشار المنظري إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين تناقصت الحالات في عدد من البلدان وتبلغ بلدان أخرى عن ارتفاع حاد وأخرى ارتفاع تدريجي، محذرا من خطر معاودة المرض وانتشاره في الإقليم مرة ثانية.

وأوصي بضرورة أن تستند قرارات الدول لإلغاء التدابير الاجتماعية إلى دراسات علمية حتى لا تعود الاصابات حتى في البلدان المتقدمة.

وأكد أنه منذ فتح المطارات شهدت بعض الدول حالات قادمة من السفر وكذلك زيادة حالات الإصابة بين المغتربين.

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية عيد الأضحى كوفيد 19

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