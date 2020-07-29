برلماني يطالب بالإسراع في الاعتماد على الأسمنت صديق البيئة لتقليل التلوث

مصراوي

وجه النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، مجموعة تساؤلات حول الخطوات الحكومية الهادفة إلى الاعتماد على الأسمنت "صديق البيئة، والذي يضمن الحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بصفة خاصة.

وقال العقاد في بيان له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطرق إلى هذه الجزئية في العديد من المحافل واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة، وأن مصر التي وقعت في أبريل 2016 على اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي «اتفاقية باريس » مطالبة بالإسراع في اتخاذ تدابير جادة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ولفت النائب إلى أن هناك بعض المسؤولين الحكوميين قاموا بعرقلة الاعتماد على الخامات منخفضة الكلنكر، من الأسمنت النظيف نسبيا، والذي يعد منعدم الأضرار مقارنة بالأسمنت العادي، وأن هؤلاء المسؤولين تعمدوا البناء بالأسمنت الذي يسبب تلوث شديد للبيئة، وتلاعبوا بالأكواد الخاصة بعناصر معدنية أخرى مثل الحجر الجيري، أو كلينكر المعادن (خبث الأفران)، أو الرماد المتطاير أو البوتسانا (البوزولانا)، لإقصاءها وعدم الاعتماد عليها.

وتساءل النائب عن مدى إدراك خطورة الاعتماد على إنتاج الكلينكر كمصدر رئيسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة الأسمنت، مطالبا بضرورة الاستعاضة عن الكلينكر جزئياً بمواد سالفة الذكر، والتي تنتج انبعاثات طفيفة لثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وأوصى النائب بضرورة إنجاح خارطة الطريق الهادفة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحسين نوعية البناء وتمكين الانخفاض التدريجي لمحتوى الكلينكر في الأسمنت والخرسانة والبناء، وتفعيل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 294 لسنة 2017 باعتماد العمل بنظام الهرم الأخضر لتقييم استدامة المبانى والصادر من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والذى يوصى فى الفصل الرابع الخاص بالمواد والموارد باستخدام المواد الصديقة للبيئة والتى تقلل من الأثر السلبى للتشييد على البيئة، ويوصى النظام فى الفصل السادس بدراسة الأثر البيئى للمواد بدءا من إنتاج المواد الخام وتصنيعها وتقديم البدائل التى تقلل من الآثار البيئية السلبية.

وأكد النائب محمد العقاد، أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، للرد على هذه التساؤلات، مشيراً إلى أن وزارة البيئة صامتة عما يحدث.