حدث في 8 ساعات| رسائل طمأنة من الرئيس .. ونصائح عاجلة من الأرصاد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، المدينة الصناعية بالروبيكي.

وعلق الرئيس على قلق المصريين فيما يتعلق بملف أزمة سد النهضة، قائلا: "الأسد محدش بياكل أكله، والأسد مش كلام، خلي كل واحد أسد صغير في مكانه".

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي: