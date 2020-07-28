بالشروط والتفاصيل.. كلية الدراسات العليا بالأزهر تعلن فتح باب الاعتذار عن الامتحانات

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر بالقاهرة، قبول اعتذارات الطلاب عن دخول امتحانات الدور الأول قبيل الامتحانات أو في أثناء انعقادها في الثامن من أغسطس المقبل.

وأوضحت كلية الدراسات العليا، في بيان لها، الثلاثاء، أن الاعتذارات تكون عن جميع المواد، وليس عن مادة واحدة أو بعض المواد، ويحق للطالب فى هذه الحالة عند قبول العذر الاحتفاظ بدرجاته عند دخوله الدور الثانى.

وطالبت كلية الدراسات العليا، الطلاب والطالبات الراغبين في تقديم طلبات اعتذار عن أداء الامتحانات أن يبادروا بتعبئة النموذج المرفق، وتسليمه إلكترونيا أو يدويا إلى إدارة الكلية مشفوعا بصورة بطاقة الرقم القومي، أو صورة من جواز السفر .

وأشارت إلى أن الحالات التى يمكن لها تقديم الأعذار كما يلي:

1- العذر التجنيدي وهو أن يكون الطالب مازال في الخدمة العسكرية (التجنيد) ويتعذر عليه حضور الامتحانات مثبتا ذلك بشهادة معتمدة من مكان خدمته العسكرية.

2- العذر المرضي ويحول الطالب للإدارة الطبية لجامعة الأزهر في مدينة نصر، وتحول الطالبات لمستشفى الزهراء الجامعى ؛ لتوقيع الكشف الطبى عليهم وإثبات ذلك بشهادة مرضية معتمدة.

3- العذر الاجتماعي، على الطالب أن يرفق مع الطلب المقدم شرحا للعذر الاجتماعى الذى يعيقه عن أداء الامتحان ويعرض على اللجنة المختصة للبت فى قبول الطلب أو رفضه.

4- العالقون خارج البلاد من الوافدين والمصريين وهم الذين لا يستطيعون الحضور لظروف جائحة كورونا، وعليهم إثبات ذلك بصورة موثقة من أي جهة.

5- الإصابة بكرورنا ويحضر الطالب ما يثبت ذلك من مستشفى حكومى عن طريق أحد أقربائه؛ أما إن كان من مستشفى خاص فتعتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

6- الاشتباه بالإصابة بكورونا أثناء الامتحان يتم توقيع الكشف الطبى عليهم في الكلية من خلال الطبيب المتواجد في لجان الاختبار، وكتابة التقرير اللازم من قبل الطبيب أو اعتماده من الإدارة الطبية للجامعة.

ودعت كلية الدراسات العليا، الطلاب الراغبين فى تقديم الاعتذار، التقدم فى الموعد المحدد ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بعد هذا الموعد، وعليهم الحضور بأنفسهم أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى لاستكمال باقى الإجراءات، ودفع الرسوم المقررة وإلا يعتبر التقديم لاغيا.