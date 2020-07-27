بيان رسمي.. "الوطنية للصحافة" تعلن تشكيل اللجان النوعية وتحدد اختصاصاتها

(مصراوي):

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة عبدالصادق الشوربجي وبحضور أعضائه لتشكيل اللجان النوعية بالهيئة طبقاً للقانون 179 لسنة 2018 الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية.

وقال الشوربجي إن تشكيل اللجان يأتي في إطار تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أن كل لجنة ستقوم بتقديم خطة عملها لتتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم للهيئة، ضمانًا لتحقيق الدور الفعال والمنشود لهذه اللجان.

وأكد أن اللجان ستضم عددًا من الشخصيات من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة سواء من داخل المؤسسات الصحفية القومية أو خارجها.

وشهد الاجتماع تشكيل 9 لجان جاءت على النحو التالي:

1- اللجنة القانونية

المستشار عادل بريك: صياغة مشروعات العقود والاتفاقيات التي من المخطط توقيعها بين الهيئة والأطراف المختلفة وابداء الرأي القانوني في المشكلات التي ترد إلى الهيئة من المؤسسات.

2- لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني

الدكتورة فاطمة سيد أحمد: مراجعة الخطوط الرئيسية للسياسة التحريرية لكل إصدار وتطوير المحتوي والمضمون وتقييم مدي الالتزام بها وتقديم مقترحات حول اليات وسبل تطوير الأداء المهني والتحريري.

3- لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع

أسامة أبو باشا: التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة خاصة المحليات لحل المشكلات التي تواجه المؤسسات الصحفية معها ووضع الحلول المناسبة خاصة ما يتعلق بتراخيص إعلانات الأوت دور.

4- لجنة التثقيف وتنمية الوعي القومي

سامية زين العابدين: تختص اللجنة بتنظيم الندوات والمؤتمرات والزيارات الميدانية التي تهدف لنشر التثقيف وتنمية الوعي القومي، لإلقاء الضوء على المشروعات القومية.

5- لجنة التدريب والعلاقات الخارجية

سامح عبدالله: اقتراح ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة للكوادر الصحفية والإدارية والعمالية بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية ومؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية. كما تختص اللجنة بالتواصل مع الجهات المماثلة للهيئة الوطنية للصحافة بالدول العربية والأجنبية وابرام اتفاقيات تعاون معها ومتابعة تنفيذها.

6- لجنة الاستثمار

الدكتور أحمد مختار: التنسيق مع المؤسسات الصحفية لحصر وتصنيف الأصول غير المستغلة واقتراح الأفكار الخاصة بتحويلها إلى أصول مستغلة من شأنها زيادة موارد المؤسسة، والعمل على إزالة المعوقات التي تحاصر بعض الأصول الأخرى وكذا تراخيص الأراضي والمنشأت المملوكة للمؤسسات الصحفية.

7- لجنة الشكاوى والمقترحات

وليد عبدالعزيز: تلقي شكاوى ومقترحات العاملين بالمؤسسات الصحفية والتنسيق معها لوضع الحلول المناسبة لها.

8- لجنة الشئون المالية والإدارية

الدكتور محمد توفيق: دراسة الوضع المالي والإداري للمؤسسات ومناقشة التقارير المالية الربع سنوية وكذلك الموازنات والميزانيات واقتراح الإجراءات اللازمة لضبط الأداء المالي والإداري للمؤسسات بما يحقق أفضل استفادة من الكوادر البشرية والتوظيف المناسب لها. وإيجاد حلول لمشاكل المؤسسات الصحفية المتعلقة بالتأمينات والضرائب.

9- لجنة فض المنازعات

المستشار عادل بريك: تختص اللجنة بوضع ألية للتوفيق في المنازعات التي قد تنشأ بين المؤسسات الصحفية أو بينها وبين غيرها.