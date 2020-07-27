كورونا في 24 ساعة: الصحة تحذر من خطر كبير.. وانخفاض بمستوى الإصابات

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات بدون إشراف طبي، بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن ذلك يشكل خطورة وأضرارًا كبيرة على صحة الإنسان.

للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا، أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن حالات الإصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية تجاوزت للمرة الأولى نظيراتها في الولايات المتحدة وكندا معا، مع اتساع رقعة العدوى في البرازيل والمكسيك وبيرو وكولومبيا والأرجنتين.

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