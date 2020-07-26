ننشر التشكيل الكامل للجان "الأعلى لتنظيم الإعلام"
(مصراوي):
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
كما أصدر المجلس، اللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، بالإضافة إلى اللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.
وجاءت التشكيلات على النحو التالي:
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