نجيب ساويرس ينفي التبرع للزمالك: "ولائي للنادي الأهلي وبس"
06:52 م الأحد 26 يوليه 2020
(مصراوي):
قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه لم يتبرع لنادي الزمالك بأمواله، نافيًا ما تردد حول ذلك في مواقع التواصل.
وغرّد ساويرس: "قاعدين تهروا وتفتوا ونظريات ومؤامرات، أنا لا يمكن أتبرع للزمالك، أنا أهلاوي قديم وولائي للنادي الأهلي وبس".
الخبر التالى:ننشر التشكيل الكامل للجان "الأعلى لتنظيم الإعلام"
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