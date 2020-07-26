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نجيب ساويرس ينفي التبرع للزمالك: "ولائي للنادي الأهلي وبس"

06:52 م الأحد 26 يوليه 2020
نجيب ساويرس ينفي التبرع للزمالك: "ولائي للنادي الأهلي وبس"

المهندس نجيب ساويرس

(مصراوي):


قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه لم يتبرع لنادي الزمالك بأمواله، نافيًا ما تردد حول ذلك في مواقع التواصل.

وغرّد ساويرس: "قاعدين تهروا وتفتوا ونظريات ومؤامرات، أنا لا يمكن أتبرع للزمالك، أنا أهلاوي قديم وولائي للنادي الأهلي وبس".

نجيب ساويرس مواقع التواصل الاجتماعي تويتر نادي الزمالك

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