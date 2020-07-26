وزيرة الصحة: لا ضحايا في الهبوط الأرضي بعمارة الزمالك
كتب- أحمد جمعة:
وجهّت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات محافظة القاهرة، اليوم الأحد، إثر حادث ميل بعقار بمنطقة الزمالك نتيجة هبوط أرضي، مؤكدةً أنه لم ينتج عن الهبوط الأرضي أي مصابين أو وفيات.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة والسكان تتابع الموقف أول بأول.
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