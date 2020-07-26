فرج عامر يطالب رئيس البرلمان بعقد جلسات استطلاع ومواجهة بشأن تخريد السيارات القديمة

كتب- مصراوي:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مخاطبًا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد لجنة الصناعة جلسة استطلاع ومواجهة لمناقشة عدد من الملفات، إن ذلك يأتي وفقًا للمادتين (٢٤٦، ٢٥٠) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف عامر: المادتان تقضيان بأن "للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس، أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة، ولها أن تدعو لحضور الاجتماعات، فضلًا عن ممثلي أجهزة الدول المختصة، المتخصصين من ذوي الخبرة والتخصص الذين تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيهم للاستعانة بما لديهم من معلومات وبيانات".

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: لجنة الصناعة تود عقد جلسات استطلاع ومواجهة بشأن استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة واستبدال سيارات جديدة بها تعمل

بالوقود المزدوج.

وتابع عامر: كما تود اللجنة عقد جلسة أخرى بشأن تطوير منظومة القطن المصري ذات الجودة والسمعة العالمية في تحديث قطاع الغزل والنسيج.