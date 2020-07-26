أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

فرج عامر يطالب رئيس البرلمان بعقد جلسات استطلاع ومواجهة بشأن تخريد السيارات القديمة

04:08 م الأحد 26 يوليه 2020
فرج عامر يطالب رئيس البرلمان بعقد جلسات استطلاع ومواجهة بشأن تخريد السيارات القديمة

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مخاطبًا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد لجنة الصناعة جلسة استطلاع ومواجهة لمناقشة عدد من الملفات، إن ذلك يأتي وفقًا للمادتين (٢٤٦، ٢٥٠) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف عامر: المادتان تقضيان بأن "للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس، أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة، ولها أن تدعو لحضور الاجتماعات، فضلًا عن ممثلي أجهزة الدول المختصة، المتخصصين من ذوي الخبرة والتخصص الذين تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيهم للاستعانة بما لديهم من معلومات وبيانات".

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: لجنة الصناعة تود عقد جلسات استطلاع ومواجهة بشأن استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة واستبدال سيارات جديدة بها تعمل

بالوقود المزدوج.

وتابع عامر: كما تود اللجنة عقد جلسة أخرى بشأن تطوير منظومة القطن المصري ذات الجودة والسمعة العالمية في تحديث قطاع الغزل والنسيج.

مجلس النواب محمد فرج عامر علي عبد العال السيارات القديمة

الخبر التالى:

وزيرة الهجرة: ضبط المعتدي على الشاب المصري بالكويت وتسجيل القضية "جنحة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91583

    عدد المصابين

  • 32903

    عدد المتعافين

  • 4558

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15898552

    عدد المصابين

  • 9688548

    عدد المتعافين

  • 641050

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأهلي يجري المسحة الطبية "السادسة" لكورونا بحضور حمدي فتحي