أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الإفتاء توضح أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة - فيديو

10:26 ص الأحد 26 يوليه 2020
الإفتاء توضح أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة - فيديو

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله -سبحانه وتعالى- أمر عباده أن يذكروه، خاصة في الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وعدم الغفلة عنه، فجعل الذكر شعار أهل الإيمان؛ يقول الله عز وجل: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾.

وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، الأحد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عن أهمية ذكر الله تعالى فقال: «مَثَلُ الَّذِي يَذكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذكُرُ رَبَّهُ .. مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ».

وأشارت الدار إلى أن ذكر الله -عز وجل- خاصة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هو الصلة بين العبد والرب، وهو وسيلة القرب وطريق الحب، وهو باب عظيم لتزكية النفس واطمئنان القلب، والسبيل إلى حسن الثواب في الآخرة.

ووجهت الدار في فيديو الرسوم المتحركة نصيحةً إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يحرصوا في هذه الأيام المباركة وهي أيام الحج على أن يكونوا من الذاكرين لربهم -جل وعلا- في كل وقت وحال.

دار الإفتاء المصرية العشر الأوائل من ذي الحجة شهر ذي الحجة

الخبر التالى:

القوى العاملة: عودة 1285 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلي البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91583

    عدد المصابين

  • 32903

    عدد المتعافين

  • 4558

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15898552

    عدد المصابين

  • 9688548

    عدد المتعافين

  • 641050

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان