المحافظة دائرة واحدة.. كيف تختار مرشحي الفردي في انتخابات "الشيوخ"؟

كتب- محمد نصار:

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك وفق ضوابط قانون مجلس الشيوخ الجديد.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ونشرته الجريدة الرسمية بداية شهر يوليو الجاري، وانتهت الخطوة الأولى وتتمثل في تقديم أوراق الترشح خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الداخل والخارج خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، ويتم إعلان النتيجة النهائية بما فيها جولات الإعادة "حال وجدت" نهاية سبتمبر.

واستحدث قانون مجلس الشيوخ تقسيمة جديدة للدوائر الانتخابية لتكون كل محافظة بمثابة دائرة انتخابية واحدة فقط، على عكس الانتخابات السابقة والتي قسمت المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية.

وفقا لقانون مجلس الشيوخ سيكون على الناخب اختيار عدد من المرشحين يساوي عدد مقاعد الفردي المخصصة لكامل المحافظة التي ينتمي إليها وذلك وفقا للتقسيم التالي:

1- القاهرة 10 مقاعد

2- القليوبية 6 مقاعد.

3- الدقهلية 6 مقاعد.

4- المنوفية 4 مقاعد.

5- الغربية 5 مقاعد.

6- كفرالشيخ 3 مقاعد.

7- الجيزة 8 مقاعد.

8- الفيوم 3 مقاعد.

9- بني سويف 3 مقاعد.

10- المنيا 5 مقاعد.

11- أسيوط 4 مقاعد.

12- الوادي الجديد مقعد وحيد.

13- سوهاج 5 مقاعد.

14- قنا 3 مقاعد.

15- الأقصر 2 مقعد.

16- أسوان 2 مقعد.

17- البحر الأحمر مقعد وحيد.

18- الشرقية 7 مقاعد.

19- دمياط 2 مقعد.

20- بورسعيد مقعد وحيد.

21- الإسماعيلية مقعد وحيد.

22- السويس مقعد وحيد.

23- شمال سيناء مقعد وحيد.

24- جنوب سيناء مقعد وحيد.

25- الإسكندرية 7 مقاعد.

26- البحيرة 7 مقاعد.

27- مرسى مطروح مقعد وحيد.