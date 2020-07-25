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​البابا تواضروس يبحث موقف الأعمال الإنشائية في كاتدرائية البشارة بالإسكندرية

09:09 م السبت 25 يوليه 2020
​البابا تواضروس يبحث موقف الأعمال الإنشائية في كاتدرائية البشارة بالإسكندرية

البابا تواضروس الثاني

(مصراوي):


استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والأرخن عصمت ناثان وشقيقه وجدي ناثان، الذين عرضوا موقف الأعمال الإنشائية في كاتدرائية البشارة والملاك غبريال على محور المحمودية الجديد في الإسكندرية.

وأثنى البابا على معدل تنفيذ الأعمال وجودتها، من خلال عرض صور وفيديوهات خاصة بالكاتدرائية ومبنى الخدمات والمستوصف الملحقين بها.

وعلى صعيد آخر كلفهم قداسته بمتابعة بعض الأمور الخاصة بمقر دير أبي سيفين بسيدي كرير، مع رئيسة الدير والمسؤولين المعنيين بالأمر.

البابا تواضروس الثاني الإسكندرية دير أبي سيفين بسيدي كرير

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