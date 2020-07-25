السياحة: 15 فندقًا حازوا شهادة السلامة الصحية في البحر الأحمر وجنوب سيناء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 15 فندقًا في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة، والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة، وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وقال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 8 فنادق بمحافظة البحر الأحمر، و7 فنادق بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف العاصي، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 605 فنادق في 21 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.