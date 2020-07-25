أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الرياح تتجاوز 11 مترا في الثانية.. البيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم

11:08 ص السبت 25 يوليه 2020
الرياح تتجاوز 11 مترا في الثانية.. البيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم

جودة الهواء

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم السبت، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

السبت

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على وسط وجنوب القاهرة، ومتوسطة على شمال وشرق وغرب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على التشتيت النسبي للملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 2 متر في الثانية إلى 11.2 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (دمياط – كفرالشيخ - المنصورة – كفر الزيات – البحيرة – شبين الكوم - الزقازيق - بلبيس – المحلة)، وتساعد العوامل الجوية على التشتيت النسبي للملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.1 متر في الثانية إلى 9.1 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة على (بني سويف – المنيا – الفيوم – أسيوط)، ومتوسطة على (أسوان - قنا – الأقصر ـ سوهاج)، وتساعد العوامل الجوية على التشتيت النسبي للملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.1 متر في الثانية إلى 10.2 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون حالة الهواء متوسطة على الإسكندرية وجيدة على مرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على التشتيت النسبي للملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.3 متر في الثانية إلى 8.4 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على (شمال سيناء – بورسعيد – الإسماعيلية - السويس - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.2 متر في الثانية إلى 9.8 متر في الثانية.

جودة الهواء الرياح وزارة البيئة

الخبر التالى:

أسبوع حارّ.. الأرصاد: العظمى تصل لـ47 درجة وأمطار ورياح على هذه المناطق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91072

    عدد المصابين

  • 31970

    عدد المتعافين

  • 4518

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15636812

    عدد المصابين

  • 8918502

    عدد المتعافين

  • 636404

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تنتهي 15 أغسطس.. الحكومة توضح مصير قرار تحصيل رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء