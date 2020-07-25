مطار القاهرة ينقل 16704 ركاب على متن 171 رحلة بصالات السفر والوصول
كتب- محمد عبيد:
قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار يستقبل على مدار اليوم السبت 87 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 12374 راكبًا من جنسيات مختلفة، وتغادر المطار 84 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 4357 راكبًا.
وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيّرها شركات دولية وعربية و"مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.
وتابعت المصادر: تتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصاً في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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