أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الزراعة: ضبط 15 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ 5 محافظات

04:12 م الجمعة 24 يوليه 2020
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، ضبط حوالي 15 طن و 676 كجم من اللحوم البلدية، والمجمدة، والدواجن، الغير صالحة للاستخدام الآدمي، في محافظات اسوان، سوهاج، كفر الشيخ، المنوفية، الجيزة.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها، الجمعة، إن ما أسفرت عنه الحملات المرورية المكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، وذلك ضمن حالة الطوارئ القصوى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والحفاظ على صحة المواطن، مع تزايد الإقبال على شراء اللحوم في هذه الفترة.

وأوضح البيان، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم تحرير 10 محاضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة الإدارة المركزية للصحة العامة لحوم فاسدة

الخبر التالى:

خطيب الجمعة بمسجد السلطان أبو العلا: وقفة عرفات يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 90413

    عدد المصابين

  • 31066

    عدد المتعافين

  • 4480

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15655557

    عدد المصابين

  • 9536890

    عدد المتعافين

  • 636521

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر أولى الوديات.. الأهلي 0-0 سموحة