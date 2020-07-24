الزراعة: ضبط 15 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ 5 محافظات

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، ضبط حوالي 15 طن و 676 كجم من اللحوم البلدية، والمجمدة، والدواجن، الغير صالحة للاستخدام الآدمي، في محافظات اسوان، سوهاج، كفر الشيخ، المنوفية، الجيزة.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها، الجمعة، إن ما أسفرت عنه الحملات المرورية المكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، وذلك ضمن حالة الطوارئ القصوى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والحفاظ على صحة المواطن، مع تزايد الإقبال على شراء اللحوم في هذه الفترة.

وأوضح البيان، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم تحرير 10 محاضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.